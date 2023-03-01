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НовостиПолитика1 марта 2023 11:47

Глава офиса Зеленского обсудил ситуацию в Артемовске с советником Байдена

Ермак и Салливан подведи итоги встречи глав Украины и США в Киеве
Роман КИЛЬМЯШКИН
Андрей Ермак

Андрей Ермак

Фото: ТАСС

Глава офиса президента Украины Владимира Зеденского Андрей Ермак по телефону обсудил ситуацию в Артемовске с советником главы Белого дома Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом украинский чиновник сообщил в своем телеграм-канале в среду, 1 марта 2023 года.

"Обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута", - написал Ермак.

По его словам, в ходе диалога также были подведены итоги встречи глав Украины и США в Киеве.

Как ранее писал сайт KP.RU, замминистра обороны Незалежной Анна Маляр сообщила журналистам, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение о переброске дополнительных подразделений в Артемовск.

Напомним, командир украинских войск, участвующих в боях под Артемовском, пожаловался на сложную для ВСУ ситуацию, причем, на всех направлениях. Одной из серьезных проблем "Мадьяр" назвал дефицит вооружений.