RTS: эксперты из России и Украины ведут переговоры через две организации в Женеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские и украинские специалисты ведут переговоры через две организации в Женеве, имена не называются. Об этом пишет швейцарская телерадиокомпании RTS.

Как передает издание, переговорами занимаются две базирующиеся в Женеве некоммерческие организации, одна из которых Центр гуманитарного диалога, HD Center, а вторая - Центр политики безопасности, GCSP.

Отмечается, что организации получают финансовую поддержку от Швейцарии, а на данный момент «проводят предварительные переговоры с российскими и украинскими партнерами». В материале также говорится о том, что целью встреч является поддержание формы непрямого диалога между сторонами.

«Речь идет о высокопоставленных экспертах, которые имеют доступ к администрациям президента с обеих сторон», - приводит издание слова директора GCSP Томаса Гремингера.

Директор HD Center Дэвид Харланд заявил изданию, что в марте 2023 года они предложили Киеву и Москве, а позже и ООН «возможное соглашение об экспорте сельскохозяйственных товаров, соглашение о снижении цен на продукты питания, за которые платят миллионы людей по всему миру и которые зависят от российского и украинского зерна».

Напомним, на прошлой неделе, 23 февраля, МИД Швейцарии сообщил о ведущихся в Женеве переговорах по Украине, уточнив, что город принимает переговоры в обстановке «максимальной осмотрительности», но пока диалог проходит «не на самом высоком уровне».

При этом через несколько дней, 27 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по украинскому кризису, подчеркнув, что сейчас спецоперация России на Украине движется в сторону поставленных целей.