В ВСУ заявили, что решение об отступлении из Артемовска пока не принято

Приказа ВСУ к отступлению из Артемовска пока не поступало Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) к текущему моменту не принимало решения об отступлении украинских военных из Артемовска, однако в дальнейшем этого исключать нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в интервью телеканалу CNN.

"Если мы видим, что угроза нашему персоналу и оперативной обстановке значительнее необходимости удерживать территорию, мы это сделаем", - уточнил Череватый.

Напомним, советник украинского президента Александр Роднянский заявил, что ВСУ при необходимости "стратегически отступят" из Артемовска. Он также признал, что с российской стороны в боях принимают участие "наиболее хорошо обученные и опытные" бойцы.

Как ранее писал сайт KP.RU, командир украинских войск, участвующих в боях под Артемовском, пожаловался на сложную для ВСУ ситуацию, причем на всех направлениях. Одной из серьезных проблем "Мадьяр" назвал дефицит вооружений.