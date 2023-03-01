Минобороны ФРГ признало, что бундесвер не способен защитить Германию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бундесвер не в состоянии защитить Германию при наступлении военного положения в стране, поскольку обладает слабой материальной базой, а также недостаточно персонала. Такое заявление в среду, 1 марта, сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«У нас нет вооруженных сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны», - заявил глава немецкого военного ведомства.

Писториус призвал вложить больше средств в модернизацию немецкой армии, отметив, что Германия имеет в том числе и обязательства по отношению к другим странам - членам Североатлантического альянса. «Мы должны заполнить пробелы, которые возникли в последние 30 лет», - заявил министр.

Среди недостатков в бундесвер глава ведомства назвал нехватку персонала, а также техники и вооружения, заявив, что после поставок Киеву это нужно пополнять. «И как цинично бы это не прозвучало для некоторых, но немецкое оружие спасает сейчас жизни на Украине», - заявил он.

Напомним, в понедельник, 27 февраля, Бундесвер подтвердил планы проведения совместных военных учений США, ФРГ и Польши. Тогда Писториус заявил, что сегодня НАТО «далеко не так слаба»