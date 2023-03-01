Начальник станции арестован после столкновения поездов в Греции

Следователи проводят допросы по делу о железнодорожной катастрофе в Греции Фото: REUTERS

Начальник железнодорожной станции арестован по делу о столкновении поездов в Греции, в котором погибли 36 человек, еще свыше 85 пассажиров получили ранения. Об этом сообщает греческий телеканал ERT.

"Начальник станции Hellenic Trains был арестован, на него была возложена основная ответственность за трагическую аварию со столкновением двух поездов в Темпи", - говорится в сообщении.

Подозреваемому, в частности, придется объяснять, как так получилось, что два поезда двигались по одной линии железнодорожных путей навстречу друг другу на протяжении часа.

На допросы также вызваны стрелочник, начальники служб диспетчеров и машинистов. По итогам следственных мероприятий следователи выдвинут версии о причинах катастрофы, а также определят лиц, ответственных за нее.

Если вина начальника станции будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как ранее писал сайт KP.RU, поздним вечером 28 февраля недалеко от города Лариса в центральной части Греции произошла крупная железнодорожная авария. Междугородний пассажирский поезд, следовавший по маршруту Афины-Салоники, столкнулся с грузовым составом. Поезда столкнулись лоб в лоб на полной скорости.

Напомним, в Греции объявили трехдневный траур после столкновения пассажирского поезда с грузовым около греческого города Лариса. Посольство РФ в Афинах заявило, что на данный момент не имеет данных о том, были ли ее граждане в потерпевшим крушение пассажирском поезде, в котором находилось 350 пассажиров.