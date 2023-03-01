Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства из-за сюжета про Крым Фото: Анастасия ЖУКОВА

Глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что въезд в Крым не через территорию его страны нарушает законодательство. Посетивший ранее полуостров журналист телеканала NBC News обеспокоил Киев. Теперь иностранцу хотят запретить въезд на Украину.

— Въезд в Крым с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность — в частности, за такие действия также запрещен въезд иностранцам. Мы очень обеспокоены телесюжетом NBC News, — рассказал Ткаченко.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что идет выяснение обстоятельств поездки на территорию Крыма американским журналистом. Решение будет принято после проверки.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев продолжает считать полуостров своей территорией. Западные страны поддерживают Украину в этом, несмотря на то, что референдум прошел в соответствии международному законодательству.