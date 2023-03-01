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НовостиОбщество1 марта 2023 12:36

Правительство России разрешило добровольцам получать бесплатное лечение в военных медучреждениях

Речь идет о военно-медицинских частях и организациях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России разрешило добровольцам получать бесплатное лечение в военных медучреждениях

Правительство России разрешило добровольцам получать бесплатное лечение в военных медучреждениях

Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России утвердило постановление, позволяющее добровольцам получать бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Подписано постановление, которое дает возможность участникам добровольческих формирований получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях», – сказал премьер-министр на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

Напомним, ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о планах предложить Государственной думе законопроект об оказании бесплатной юридической помощи российским гражданам, которые принимали участие в специальной военной операции, а также членам их семей.

Согласно документу, участники СВО и их ближайшие родственники получат возможность получать бесплатные консультации по вопросам, которые относятся к выплатам, связанными с ранением, получением довольствия, сохранением бизнеса и оформлении кредитных каникул.