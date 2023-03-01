Власти США подозревают в подкупе киевского режима Фото: REUTERS

Белый дом подкупил киевский режим, чтобы распоряжаться Украиной в собственных целях. Такое мнение выразил бывший американский разведчик, подполковник армии США в отставке Энтони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"У нас есть политический класс, который готов использовать ваши и мои деньги, деньги налогоплательщиков, для достижения политических целей, которые не имеют ничего общего с нашей внутренней или национальной безопасностью", - подчеркнул Шаффер.

По его словам, он не понаслышке знает о подкупе иностранных чиновников американскими властями на самом высоком уровне. Экс-разведчик, в частности, утверждает, что даже присутствовал при передаче крупной суммы денег в Ираке.

Напомним, генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч на слушаниях в американском Конгрессе сообщил, что в Вашингтон поступает информация о ненадлежащем использовании военной помощи Киеву.

Он отметил, что Соединенные Штаты признают коррумпированность киевского режима, но при этом уверены, что техника и вооружение направляется "по назначению".

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты выяснили, что Вашингтон давит на киевский режим, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя активнее на поле боя и попытались захватить как можно больше территории новых регионов России.