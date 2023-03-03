В Москве пройдет Эногастрономический салон «VINSPIRATION 2023»

Источник: Пресс-служба Эногастрономического салона «VINSPIRATION 2023»

На VINSPIRATION презентуют как продукцию хорошо известных российских брендов, так и новинки малого «авторского» виноделия, образцы которого редко встречаются даже в специализированных винотеках. Не останутся без внимания европейские вина и вина Нового света от компаний-импортеров и дистрибьютеров.

В числе российских компаний-участников не только гранды, вроде «Кубань-Вино» и «Дербентская винодельческая компания», но вся география активно развивающегося российского виноделия - от Дагестана до Крыма: «Шумринка», «Мезыбь», «Скалистый Берег», «Усадьба Дивноморское», «Шато Пино», «Криница», Южная Винная компания, Gunko Winery, Nesterov Winery, винодельня Павла Швеца UPPA Winery, «Бельбек», «Усадьба Мангуп», «Винодельня Марченко», «Denisov Winery», «Плато Кара-Тау», Gavras Estate, Bogovich wine and Vineyard, «Два сердца», «Цимлянские вина», Центр энотуризма WinePark.

Участники гастрорынка Салона предложат гостям разнообразные сыры, морепродукты и мясные деликатесы, авторский шоколад, вкуснейший хлеб от пекарни «Печорин».

За три дня на площадке VINSPIRATION 2023 пройдет более тридцати мастер-классов. Своими знаниями и мнением поделятся с аудиторией Салона глава Союза сомелье и экспертов России, автор Гида российских вин Артур Саркисян, основатель винного рейтинга TOP100Wines Игорь Сердюк, эксперты Роскачества, создатель проекта «ПИТЬ НАШЕ» и «ПИТЬ НАШЕ ТУР» Гертруда Кузнецова, виноделы Павел Швец, Александр Кислицын, Ирина Богович, Евгений Губарев, эксперты проекта Wine Park, бренд-амбассадоры Алексей Матвеенко, Мурад Алибеков, Азат Хдрян, представители Ассоциаций Виктория Мамичева, Алан Соколов и другие.

Основные темы деловой программы VINSPIRATION 2023: анализ алкогольного рынка, вопросы развития эногастротуризма в России, тренды потребительского рынка, рейтинги и гиды.

В рамках деловой программы пройдет образовательно-медийная сессия VINFO с участием винных экспертов, судей международных винных конкурсов, представителей винных школ и клубов, журналистов и гастро-винных блогеров.

По предварительной записи гости салона смогут попасть на дегустации и мастер-классы информационного партнера VINSPIRATION 2023 - клубного сообщества телеграм-канала Алексея Синельникова «Вино и люди».

Билеты на один или все дни работы салона, а также на мастер-классы и другие программы VINSPIRATION 2023 можно приобрести на сайте Салона или в кассе Гостиного двора.

НАША СПРАВКА

VINSPIRATION 2023 – открытая площадка для встречи потребителей с экспертами рынка, виноделами, профессионалами гастроиндустрии в формате живого общения и дегустаций. На стендах и в аудиториях «Академии вина» можно будет продегустировать образцы вин и гастрономии, найти лучшие сочетания, поучаствовать в образовательных мастер-классах и тематических сообществах, приобрести продукцию.

Премьера VINSPIRATION состоялась весной 2022 года.

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