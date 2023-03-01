Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине Фото: REUTERS

В Пекине 1 марта 2023 года прошла встреча Президента Белоруссии Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщало агентство БЕЛТА. На встрече лидеры государств приняли совместное заявление об основных принципах развития партнерства Беларуси и Китая.

В присутствии глав государств подписали масштабный пакет документов о сотрудничестве в разных сферах. Среди них меморандум о взаимопонимании между МИДами стран, план года регионов двух государств на 2023 год, программа белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2023-2024 годы, соглашение и меморандум по сотрудничеству в области туризма и спорта. Были заключены соглашения и в других сферах.

Также сообщается, что Лукашенко предложил Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию.

Кроме того, президент Белоруссии высказался в поддержку позиции КНР по урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, ранее Китай опубликовал план из 12 шагов по достижению мира на Украине. В Кремле выразили благодарность за вклад Пекина в урегулирование ситуации. В самой Украине и на Западе китайский мирный план позитивного отклика не нашел.