Блинкен нашел "положительные элементы" в мирном плане Китая по Украине

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал план Китая по мирному урегулированию кризиса на Украине. Его слова приводит агентство France Presse.

Американский чиновник отметил, что в предложении действительно есть "положительные элементы".

"Там есть некоторые положительные элементы, в том числе вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины", - уточнил Блинкен.

Вместе с тем американский госсекретарь считает, что Пекину следовало сделать акцент на украинском суверенитете.

Напомним, в представленном КНР плане не содержится "осуждения России" или призыва к санкциям. Он основан на посыле к миру в весьма обтекаемых выражениях. В частности, Пекин призывает отказаться от практики "двойных стандартов" при трактовке международного права, не применять мышление времен "холодной войны", начать мирные переговоры и урегулировать гуманитарный кризис. Подробнее о предложениях Китая читайте в материале "Комсомольской правды".

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва отнеслась к инициативе Пекина по урегулированию ситуации на Украине с большим вниманием. По его словам, детали китайского плана должны быть тщательно проанализированы с учетом интересов всех сторон.