Губернатор Архангельской области объявил о формировании нового проекта для поддержки предпринимательства «Бизнес-десант»

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1 марта губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о подготовке нового проекта, направленного на поддержку предпринимательской инициативы в регионе. Речь идет об организации работы выездных бригад в районы области. Их главной задачей станет информирование жителей населенных пунктов о возможностях при открытии собственного дела и о мерах государственной поддержки в отношении представителей малого и среднего бизнеса.

Сегодня такая система информирования работает для жителей региона, которым положены различные меры социальной поддержки. С 2021 года в Архангельской области действует проект «Социальный десант». В состав бригад соцдесанта входят представители органов социальной защиты, которые выезжают в сельские населенные пункты и информируют граждан о мерах соцподдержки со стороны государства, которыми они могут воспользоваться. Это касается законов, установленных в отношении различных категорий граждан как на федеральном, так и на региональном уровне.

Публикуя график работы регионального соцдесанта на март, Александр Цыбульский сообщил, что по аналогии с этим проектом будет создан проект, который будет информировать население области о мерах поддержки представителей малого и среднего предпринимательства.

«В рабочих поездках по Архангельской области убеждаюсь, что люди, особенно в глубинке, не всегда знают обо всех мерах государственной поддержки, которые им положены. Поэтому наш проект «Социальный десант» продолжает работу. В марте мобильные бригады совершат порядка 30 выездов по региону, чтобы проинформировать жителей о существующих мерах социальной поддержки. В ближайшее время запустим ещё один такой проект для тех, кто ведёт собственное дело и может получить нашу поддержку. Назовём его «Бизнес-десант»», – пояснил губернатор в своих аккаунтах в социальных сетях.

На этой неделе глава региона побывал с рабочей поездкой в Пинежском районе Архангельской области, где встретился с семьей молодых фермеров, занимающихся производством сыра. В ходе общения губернатор рекомендовал семье Алины и Ильи Варзумовых принять участие в конкурсе «Агростартап», чтобы в случае победы за счет привлечения грантовых средств расширить собственное производство.