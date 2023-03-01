Депутат Швыткин считает, что американский «самолет Судного дня» в Европе не опасен для России

Американский «самолет Судного дня» Boeing E-6B Mercury Фото: wikimedia.org

Переброска Соединенными Штатами «самолета Судного дня» Boeing E-6B Mercury в Европу не представляет опасности для России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Стратегические силы ядерного сдерживания у нас приведены в соответствующую боевую готовность, при этом наш потенциал гораздо больше, чем у США. Конечно, переброска «самолета Судного дня» не ведет к разрядке напряженности, а говорит об очередном витке эскалации напряженности со стороны Вашингтона. С нашей стороны все меры превентивного характера приняты», – заявил он в беседе с Lenta.ru.

Как полагает парламентарий, решение о переброске самолета вызвано желанием США «бравировать мускулами» перед Россией. Кроме того, считает Швыткин, Вашингтон таким образом хочет показать союзникам свою поддержку.

Как писал сайт KP.RU, ранее самолет Boeing E-6B Mercury, выполняющий функции воздушного командного пункта Военно-морских сил (ВМС) США, приземлился в Исландии. Борт призван осуществлять управление стратегическим и нестратегическим вооружением в случае ядерной войны. До развала Советского Союза такие воздушные суда находились в воздухе круглые сутки, пеозднее их полеты стали проводится случайным образом.