Польша обязала украинских беженцев платить за жилье в спеццентрах Фото: REUTERS

С 1 марта Польша вводит плату для беженцев из Украины за места в центрах проживания. Об этом сообщает издание Interia со ссылкой на замминистра внутренних дел, полномочного представителя правительства по вопросам беженцев с Украины Павла Шефернакера.

Новые правила касаются порядка 80 тыс. человек, в число которых не входят люди, которым требуется посторонняя помощь — дети, инвалиды, пенсионеры, беременные, а также люди, воспитывающие детей возрастом до года или ухаживающие за тремя и более несовершеннолетними.

Сообщается, что введение платы за проживание для беженцев правительство анонсировало еще в сентябре, однако украинцы не восприняли это всерьез. Сейчас же, когда закон уже привели в действие, множество беженцев будут вынуждены вернуться на родину, так как не обзавелись работой и не смогут платить за места. Обозреватели издания отмечают, что жилье также может оказаться не по карману и некоторым уже работающим мигрантам.

Ранее сообщалось, что многие украинские беженцы в Швеции не могут позволить себе ежедневную еду.