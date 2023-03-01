Предприятия Мордовии будут выпускать уникальные волокна для «Роскосмоса»

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«С «Роскосмосом» мы уже работаем по многим позициям. Подписание соглашения позволит нам углубить контакты, потому что за эти годы многие разработки вышли на промышленную линию - например, по спецволокнам, по светотехнике, по другим направлениям. Также считаем очень важным использование результатов космической деятельности в нашем народном хозяйстве - в АПК и в лесной отрасли», - прокомментировал Артём Здунов развитие взаимодействия с госкорпорацией в высокотехнологичных сферах экономики.

Одно из ключевых направлений сотрудничества – разработка и производство специальных волокон под цели и задачи государственной корпорации «Роскосмос». Воплощением этой задачи станет заниматься Инжиниринговый центр волоконной оптики, который создан на базе республиканского Технопарка.

Соглашением предусматривается и расширение взаимодействия с Мордовским государственным университетом им. Н.П. Огарева в ходе реализации нескольких инновационных проектов. Среди них проект по производству пористой стеклокерамики из кремнистых пород с высокой температурой эксплуатации, а также синтез и обработка монокристаллов карбида кремния.

«Мордовия активно развивается, в республике очень много инновационных направлений. Ряд республиканских предприятий, в том числе Саранский приборостроительный завод, «Орбита», работают со структурами «Роскосмоса». Будем расширять это сотрудничество, направим наших представителей в Мордовию, чтобы они посмотрели инновационные разработки, которые могли бы найти применение в космической отрасли. Кроме того, мы заинтересованы в продвижении своих космических услуг - это и связь, и передача данных, и высокоточная навигация, которая востребована, в том числе, и в земледелии. А Мордовия, как мы знаем, сельскохозяйственная республика», - заявил Юрий Борисов.