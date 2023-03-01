Советник Пушилина Кимаковский: Киев оставил в Артемовске несколько тысяч бойцов ВСУ «на убой» Фото: REUTERS

В Артемовске остаются несколько тысяч военных ВСУ, которых Киев оставил «на убой». Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Отступить им не дадут украинские подразделения, которым приказано расстреливать тех, кто попытается выйти из города, считает он.

— В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска. Эти вооруженные формирования оставили в городе просто на убой, — сказал Кимаковский в эмире федерального канала.

По словам советника Пушилина, российские военные и артиллерия грамотно работают на подступах к Артемовску. Все дороги, ведущие к городу, находятся под огневым контролем сил РФ.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев не будет держаться за Бахмут (украинское название Артемовска) во что бы то ни стало. Однако военные эксперты считают, что потеря Украиной контроля на этом направлении для нее недопустима, поэтому ВСУ будут сражаться до последнего. В подтверждении этому Минобороны Украины заявило о переброске дополнительных подразделений в Артемовск.