Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан Польши на всех КПП с ЕС с 2 марта 2023 года Фото: Оксана БРОВАЧ

Белоруссия вводит безвизовый режим для поляков на всех КПП на границе с Евросоюзом с 2 марта 2023 года. Раньше граждане Польши могли посещать Республику свободно только на участке границы этих стран. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Нововведение будет действовать по 31 декабря 2023 года. Решение о разрешении безвизового въезда полякам принято из-за высокого спроса.

Ранее Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поддержал предложение Совмина и МИД страны о продлении на 2023 год безвизового режима въезда в республику для жителей Латвии, Литвы и Польши.

Тем временем между Польшей и Белоруссией с 10 февраля развивались напряженные таможенные отношения. Варшава прекратила работу пограничного пункта пропуска «Бобровники». В ответ Минск с 18 февраля ограничил въезд в республику польского грузового транспорта, кроме случаев его перемещения через КПП на границе стран. Польша с вечера 21 февраля запретила движение через пункт пропуска «Кукурыки» грузовиков, незарегистрированных в ЕС и ЕАСТ.

Без ограничений сейчас работает только пункт пропуска «Тересполь». В Польше заявляли, что они допускают закрытие границы с Белоруссией.

Все эти политические решения не повлияли на польских туристов, посещающих Беларусь, отмечают в Минске.