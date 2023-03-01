Советник Пушилина Кимаковский заявил о потере 70% военных в рядах ВСУ под Артемовском

В ДНР заявили о потере 70% военных в рядах ВСУ под Артемовском Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряли в районе Артемовска до 70% подготовленных военных, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Они уже потеряли до 70% личного состава, их вывели на доукомплектование», – сказал помощник Дениса Пушилина в эфире «Первого канала».

По мнению Кимаковского, если командование ВСУ будет перебрасывать дополнительные силы в Артемовск, то это будут те подразделения, которые Киеву не важны. Как отметил советник врио главы ДНР, в городе сейчас остаются несколько тысяч военных, брошенных Украиной «просто на убой».

Напомним, ранее в восточной группировке ВСУ заявили, что командование пока не принимало решения об отступлении украинских военных из Артемовска, однако в дальнейшем этого исключать нельзя.

Советник украинского президента Александр Роднянский допускал стратегическое отступление ВСУ из Артемовска при необходимости.