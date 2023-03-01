Академик Покровский заявил об отсутствии доказательств лабораторного происхождения коронавируса Фото: Shutterstock

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский, комментируя в беседе с Lenta.Ru ранее названную Федеральным бюро расследований (ФБР) причину пандемии коронавируса, заявил, что каких-либо доказательств искусственного происхождения коронавирусной инфекции на данный момент нет.

«Сейчас обсуждение происхождения коронавируса приняло политический характер, поэтому можно слышать самые разные заявления», - заявил эксперт

Покровского, призвал «скептически относиться к таким заявлениям, пока не будет четких и ясных доказательств».

Напомним, директор ФБР Кристофер Рей назвала самой вероятной причиной начала пандемии коронавируса утечку из лаборатории в китайском Ухане. Как писали «Известия», МИД Китая заявил, что решительно выступает против любых политических манипуляций под предлогом поиска источника COVID-19.

Как сообщал телеканал «360», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что продолжит работу над поиском достоверной информации о происхождении коронавируса.