Министр транспорта Греции подал в отставку после железнодорожной катастрофы Фото: REUTERS

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис заявил о своем уходе в отставку. Такое решение чиновник принял после того, как вернулся с места железнодорожной катастрофы, сообщает телеканал ERT1.

Два поезда, грузовой и пассажирский, столкнулись неподалеку от города Лариса. Катастрофа унесла жизни как минимум 40 человек. Еще 66 находятся в больницах, шестеро — в реанимациях.

— Я только что вернулся с места железнодорожной трагедии, боль невыразима. Это факт, что мы получили греческую железную дорогу в состоянии, не соответствующем XXI веку. За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить ситуацию. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую катастрофу. И это очень тяжело для всех нас и для меня лично, — сказал Караманлис в своем заявлении.

Министр пояснил, что не сможет жить и работать так, будто трагедии не было. Свое решение об отставке он назвал политической ответственностью. Такой шаг выступает в качестве знака уважения к памяти погибших. Костас Караманлис выразил соболезнования семьям жертв катастрофы. Сейчас в Греции объявлен трехдневный траур.