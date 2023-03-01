Еврокомиссия намерена организовать в Латвии мероприятия для привлечения интереса к политике ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия ищет в Риге подрядчика, который будет помогать в организации коммуникационных мероприятий по всей Латвии. С документом ознакомился RT.

В публикации уточняется, что инициатива направлена на повышение внимания общественности, а также медиа «к изменениям в области политики и стратегическим дискуссиям на уровне» Европейского союза.

Отмечается, что европейские представители намерены проводить семинары для представителей медиа, а также мероприятия, которые связаны с цифровой коммуникацией. На данные цели собираются выделить 800 тысяч евро, а потенциальными участниками должны быть СМИ, а также латвийские учреждения и органы управления.

Как сообщал «Пятый канал», Европейский союз ранее продлил антироссийские санкции до 2024 года.

В Еврокомиссии также заявили, что Европейский союз поддерживает усилия Киеву по продолжению реформ и преобразований, которые необходимы для вступления в Евросоюз. Как писал ФАН, Брюссель собирается рассмотреть заявку Украины на вступление в ЕС осенью этого года.