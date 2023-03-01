Врач предупредила об опасности горячих блинов

Врач-диетолог Павличенко предупредила, что горячие блины вызывает раздражение слизистой оболочки гортани и пищевода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко в беседе с «Газетой.Ru» предупредила об опасности есть блинными горячим.

Специалист призвал использовать правильные ингредиенты, назвав главным правилом приготовления использовать поменьше сахара и сладких начинок.

«Блины с красной рыбой и икрой - это не только вкусно, но и полезно. Жирная морская рыба является источником ненасыщенных жирных кислот омега-3 и витамина D», - заявил врач, отметив, что другие полезными начинами являются овощи, рекомендуя картофельное пюре или тащеную капусту.

Павличенко, что дрожжи не имеют вредных свойств, однако призвала не есть блины горячими, указав на то, что обжигающая еда приводит к раздражению слизистой оболочки гортани, а также пищевода, что в итоге может вызвать чревато образование злокачественных опухолей.

«Оптимальная температура пищи - 60°C», - уточнила она.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о полезных начинках для блинов. Как писал RT, эксперт рекомендовала употреблять блины с белковой начинкой, приведя в пример запеченное мясо.

Ранее ФАН рассказал, как добиться идеальной формы блинов, отметив, что необходимо брать сковороду с ровным дном, лучше всего чугунную или же специальную блинную.