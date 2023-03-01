TikTok ограничит время пользования соцсетью для детей и подростков Фото: Shutterstock

TikTok ограничит время пользования соцсетью детям и подросткам. Об этом сообщили на сайте компании. Экранное время юных зрителей будет автоматически ограничено 60 минутами в день. По их истечении будет предлагаться ввести пароль, чтобы продолжить использование приложения.

Игнорировать лимит дети, не достигшие 13 лет, не смогут. После того, как они израсходуют свой час, пароль предложат ввести опекунам или родителям. При этом добавится всего 30 минут.

Также соцсеть будет каждую неделю отправлять подросткам отчеты о времени, потраченном в TikTok.

Анонсированы и новые функции в «Семейных настроек». Теперь родители или опекуны несовершеннолетних пользователей смогут самостоятельно устанавливать для них лимит использования TikTok. Им позволят видеть статистику использования приложения их ребенком. Также взрослые смогут настроить расписание отключения уведомление от соцсети.

Настройка лимитов экранного времени и отключения уведомлений будет доступна всем пользователям.

Ранее сообщалось, что TikTok стал самой популярной социальной сетью в Беларуси.