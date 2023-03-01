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НовостиЗвезды1 марта 2023 18:03

Сербского режиссера Эмира Кустурицу увезли в больницу с переломом ноги после падения на льду

Кинематографисту требуется операция, которую проведут 2 марта
Мила ГЕНЬ
Сербского режиссера Эмира Кустурицу увезли в больницу с переломом ноги после падения на льду

Сербского режиссера Эмира Кустурицу увезли в больницу с переломом ноги после падения на льду

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербского режиссера, президента фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Эмира Кустурицу доставили в больницу с переломом ноги. Известный кинематографист неудачно упал на льду. Инцидент произошел в Сербии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Кустурице.

Режиссеру предстоит операция. Ее планируют провести 2 марта.

Уже в пятницу, 3 марта, стартуют XXI фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В 2023 году он будет проходить в Ханты-Мансийске. Осенью 2022 года Эмира Кустурицу утвердили новым президентом киносмотра. Близкий к режиссеру источник рассказал, что травма не остановит кинематографиста, он прибудет на фестиваль. Работать Кустурица будет в гипсе.

Ранее в Москве прошел Международный фестиваль документального кино «Artel.doc Время героев». В нем принял участие фильм «Спецоперация глазами военкоров «Комсомольской правды».