Врач назвала самые важные витамины для иммунитета

Врач назвала самые важные витамины и минералы для иммунитета Фото: Мария ЛЕНЦ

Диетолог, терапевт Наталья Артемьева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что для поддержания иммунитета нужно восполнить дефициты ряда витаминов и минералов, отметив цинк и селен.

Эксперт назвала цинк наиболее важным компонентом, оказывающие прямое противовирусное действие. «Плюс ко всему цинк усиливает иммунитет, влияя на многие звенья иммунной системы», - отметила терапевт.

Артемьева также отметила селен, указав на то, что он стимулирует обменные процессы в организме и снижает воспаления, а также является сильным антиоксидантом.

Терапевт также посоветовала для иммунной системы витамины D3, A, E, и C, уточняя, что D3 является одним из базовых витаминов для иммунной системы, регулируя Т – и В-лимфоциты. Тем временем, витамин А помогает функционированию слизистой оболочки, защищая от инфекции.

«Витамин С помогает укрепляет сосудистую стенку и нормализует обменные процессы в печени», - добавила специалист.

Врач-иммунолог, аллерголог Российского геронтологического НКЦ РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Александр Устинов отметил, что с возрастом, особенно после 55-60 лет, у многих наблюдается постепенное и прогрессирующее угнетение иммунитета. Как писала «Российская газета», эксперт рекомендовал для поддержания защитных сил иммунной системы селен, цинк и магний.

Врач - диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева объяснила, как пожилым людям укрепить иммунитет весной. Как писал RT, эксперт рекомендовала добавить в рацион больше зелени, а также жирную рыбу, которая содержит витамин D.