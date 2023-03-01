Рекрутер Лоикова: С марта наступает удачное время для поиска работы

HR-эксперт ответила, кто не останется без работы весной 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова ответила, кто весной 2023 года точно не останется без работы. Весна – это традиционное время оживления на рынке труда.

Март удачное время для поиска работы. Повышенный спрос после зимы возникает на сотрудников сферы обслуживания. Заведения общепита с наступление теплого сезона открывают летние веранды и рабочего пространства становится больше.

- Интерес работодателей начинает расти примерно с начала февраля. А зимние месяцы я бы назвала «месяцами разбега», - говорит эксперт NEWS.ru.

А вот к маю ситуация становится неоднозначной. Перед сезоном отпусков соискатели снижают свою активность.

Но зато в этот период растет спрос на студентов и тех, кто ищет подработку – это тренеры, вожатые, врачи, спасатели.

- Непосредственно летом вакансий немного. Так что при активном поиске можно получить работу, о которой человек и не мечтал, ведь уровень конкуренции падает, —заключила эксперт.

Не стоит также забывать, что высококлассные сотрудники будут востребованы в любое время.