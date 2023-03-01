Американский экс-разведчик Риттер предрек конец Зеленскому в случае удара ВСУ по Приднестровью Фото: REUTERS

Владимиру Зеленскому придет конец, если Вооруженные силы Украины решат нанести удар по Приднестровью. С таким прогнозом выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. О вероятных последствиях провокации он рассказал в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.

Экс-разведчик рассказал, что, по его мнению, Зеленский умрет уже спустя 48 часов после приказа о наступлении. Также он отметил, что тогда же будут уничтожены здания Верховной Рады и Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что ВСУ стягивают войска к границам непризнанной Приднестровой Молдавской Республики. Позже в Киеве подтвердили, что они стягивают подразделениям в эту область в ответ на гипотетическую атаку со стороны ПМР.

В Кремле отреагировали на происходящее, отметив, что следят за развитием ситуации и в случае провокации ВСУ будет дан адекватный ответ.