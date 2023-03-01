Байден продлил на год режим ЧС в США из-за событий на Украине Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден объявил о продлении еще на год режима чрезвычайной ситуации, который объявили из-за событий на Украине. Вашингтон используют его как правовое основание для применения санкций к России.

Режим ЧС впервые был объявлен в США 6 марта 2014 года. После этого его несколько раз расширяли: в 2014, 2018 и 2022 годах.

Теперь же Байден решил вновь продлить режим чрезвычайной ситуации. Президент отметил, что конфликт на Украине и политики представляет особую угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Напомним, 24 февраля 2023 года Вашингтон объявил о расширении антироссийских санкций. В десятый пакет экономических ограничений попали 22 физических и 83 юридических лица. В США называют новые санкции самыми значительными за все время. Под них попали четыре крупных российских банка.