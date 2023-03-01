Олег Тиньков попросил власти Великобритании снять с него санкции Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Основатель банка Тинькофф Олег Тиньков обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Предприниматель отметил, что считает положительное решение этого вопроса справедливым.

В МИД Великобритании ответили журналистам, что индивидуально санкции не комментируют. Также в министерстве пояснили, что любой попавший под ограничения человек или организация может оспорить решение, воспользовавшись установленным юридическим порядком.

Олега Тинькова включили в санкционный список еще в марте 2022 года. Его активы были заморожены, ему запретили въезд в страну, а позже также расширили ограничения на заход в английские порты судов, которые находятся во владении либо под контролем бизнесмена.

В ноябре Тиньков сообщил, что решил отказаться от российского гражданства по политическим мотивам. Однако на следующий день пост об этом был удален. Где сейчас находится бизнесмен, неизвестно. Он уехал из России, а с кипрским паспортом, который у него есть, он может проживать в любой европейской стране.

А вот губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, наоборот, решил подать в суд на США за невключение в санкционные списки.

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