Минобороны Белоруссии показало видео с исправным российским самолетом ДРЛО А-50 Фото: кадр из видео

Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале продемонстрировало видео телеканала «Беларусь-1» с исправным российским самолетом А-50.

«На ваших экранах — знаменитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на дежурстве в аэропорту Мачулищи, что под Минском», - говорится в сюжете.

Ведущая подчеркнула, что «это тот самый самолет, который стал накануне главным героем очередного фейка от беглых экстремистов».

Она добавила, что лайнер продолжает выполнять свою работу в рамках российско-белорусской группировки войск.

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, вечером 1 марта в эфире гостелеканала «Беларусь 1» самолет А-50 показали на дежурстве в аэропорту Мачулищи под Минском. Кадры назвали эксклюзивными, уточняя, что на съемку воздушного командного пункта было получено разрешение.

28 февраля 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с закрытием неба над Санкт-Петербургом.

Официальный представитель Кремля не раскрывал причину соответствующего решения, но уточнил, что президент России Владимир Путин проинформирован о всех деталях инцидента.

«У президента полная информация на этот счет», - отметил Песков.