В Турции из-под завалов достали живым пса спустя 22 дня после землетрясения Фото: REUTERS

В Турции из-под завалов разрушенного землетрясением здания живым и здоровым достали пса, который провел в изоляции 22 дня. Видео спасенного животного опубликовали экстренные службы Турции.

На кадрах видно, как спасатели достают шокированную собаку из бетонных завалов. Пес с любопытством оглядывает спасших его людей и в благодарность облизывает одному из них лицо.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на понедельник 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения, магнитудой 7,4 и 7,7.

В этом районе полностью было разрушено или пришло в негодность 139 тысяч домов, а 865 тысяч человек остались без жилья.

1 марта 2023 года по данным Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) в результате землетрясений погибли 45 089 человек, эвакуированы из зоны бедствия более 1,9 миллиона граждан.

В ведомстве отметили, что оставшиеся без крова люди были размещены в более чем 358 тысячах палаток, а также в контейнерных домах.