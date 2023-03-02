Россия не причастна к «гаванскому синдрому» у американских дипломатов

Захарова прокомментировала выводы Вашингтона по «гаванскому синдрому» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале публикацию о выводах Вашингтона, что «гаванский синдром» не связан с действиями других стран, напомнив, что ранее в США указывали на Россию.

«То есть получается, что наш образ «империи зла» рушится на глазах?», - написала Захарова.

«Напомню, что на протяжении нескольких лет то самое разведсообщество США и руководство ЦРУ, а также по их наводке и американские СМИ, утверждали, что звездно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту», продолжила она.

Дипломат подчеркнула, что «за этим якобы стояли спецслужбы стран «оси зла», в первую очередь России».

Как писал сайт KP.RU, в августе 2021 года газета The Wall Street Journal сообщила, что у сотрудников посольства Соединенных Штатов в Берлине выявили «гаванский синдром».

Дипломаты внезапно почувствовали себя плохо, испытывали головную боль и ухудшение концентрации. Как минимум два сотрудника в Германии пожаловались на тошноту, бессонницу и слабость, писало издание.

Один из дипломатов отметил, что некоторые из заболевших работали по вопросам, связанным с Россией. Так, сотрудники дипмиссии решали проблемы поставок газа, кибербезопасности и возможного вмешательства Москвы в дела Евросоюза, отмечалось в статье.