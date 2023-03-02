Бербок считает, что условие по Крыму в мирном соглашении остается на усмотрение Киева Фото: REUTERS

Киев должен сам решить, должно ли мирное соглашение включать обязательное условие по Крыму, об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в эфире первого немецкого канала ARD.

По ее словам, «хорошо известен статус Крыма», и в этой связи и были введены санкции против России в 2014 году.

«И украинский президент говорит, что Крым принадлежит Украине. …мы поддерживаем Украину в ее правах на самооборону», - сказала Бербок.

Она пояснила, что «украинская сторона сама должна решить, на каких условиях может быть заключено мирное соглашение».

«Потому что это ее страна, и ни германский министр иностранных дел, ни федеральный канцлер не будут говорить, что ей делать со своей страной», - уточнила чиновница.

Как писал сайт KP.RU, 28 января 2023 года министерству иностранных дел Германии пришлось публично оправдываться и объясняться из-за резонансного высказывания руководителя ведомства Анналены Бербок о том, что ФРГ в настоящее время участвует «в войне с Россией». В МИД Германии призвали не воспринимать слова чиновницы буквально.

Напомним, в марте 2014 года после госпереворота на Украине по итогам референдума Крым стал российским регионом.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».