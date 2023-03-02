ERR: Эстонские города отказываются от демонстрации подбитого Т-72 Фото: REUTERS

Эстонские города начинают отказываться от демонстрации подбитого якобы российского танка, об этом сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Ранее подбитый танк Т-72 привезли в центр Таллина и установили его на площади Свободы. Там танк будет стоять до 2 марта, затем его планируют показать в других городах страны. Жители Таллина приносят к танку цветы, однако сотрудник охранной фирмы оперативно их убирает.

«Сразу несколько городов сомневаются, что готовы к прибытию резонансного экспоната», - рассказал портал.

В сообщении указано, что в городе Раквере заявили, что в предвыборный период военную машину не ждут.

«Мэр Нарвы тоже посчитала, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. Выжидательную позицию заняли в городе Йыхви», - отметило СМИ.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2023 года более 25 тысяч человек вышли на демонстрацию протеста против поставок немецких вооружений Украине.

Митингующие призывали канцлера остановить эскалацию поставок оружия. Шольц должен возглавить сильный альянс для прекращения огня и мирных переговоров как на немецком, так и на европейском уровне.

К установленному проукраинскими активистами в Берлине напротив российского посольства подбитому танку Т-72 С раннего утра пошли берлинцы. И все они шли к танку с цветами. С розами, тюльпанами и настоящими букетами. Пришел даже правнук первого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк, который тоже возложил цветы на танк.

Российское диппредставительство заявило, что провокация с установкой напротив посольства РФ в Германии подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия граждан ФРГ.

В заявлении дипломаты поблагодарили всех, «включая наших соотечественников в ФРГ, кто принес цветы к российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине».