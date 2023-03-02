Глава Роспотребнадзора Попова: Риски распространения холеры в России минимальны Фото: Иван Макеев

Риски распространения холеры в России минимальны, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было, об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить», - сообщила Попова.

По ее словам, на сегодняшний день в России принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания.

Попова отметила, что запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает.

Как писал сайт KP.RU, 1 марта 2023 года Анна Попова заявила, что распространяемые Соединенными Штатами слухи о том, что пандемия коронавируса началась с «утечки» инфекции в одном из институтов в китайском Ухане, подтвердить невозможно.

Ранее Попова сообщила, что иммунитета после перенесенного COVID-19 может не хватить при «кракене».

«Иммунной защиты после перенесенного COVID или после вакцинации может не хватить при «кракене», - заявила Попова.

Она подчеркнула, что необходимо заботиться о здоровье и быть осторожнее.