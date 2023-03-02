Читатели New York Post раскритиковали расистскую шутку Байдена Фото: REUTERS

Читателей издания New York Post возмутила расистская шутка президента США Джо Байдена во время мероприятия в честь «месяца афроамериканской истории» в Белом доме.

«Может, я и белый парень, но не дурак», – заявил Байден гостям, преимущественно афроамериканцам, которые отреагировали на это высказывание одобрительными возгласами.

Bobby Horton заявил, что «извини, Джо. Ты по-прежнему дурак».

CRD D с возмущением отметил, что «один из самых странных и пугающих президентов, каких я видел за свою жизнь. Умственно отсталый имбецил. Страшно, когда такой человек у власти».

Ling McFing подчеркнул, что «какой стыд, какой урод! Представьте себе такое заявление: «Может, я и черный, но я не дурак».

Mickey33410 резюмировал, что «надеюсь, в ближайшем будущем какие-нибудь ступеньки покончат с этим клоуном».

Как писал сайт KP.RU, 18 декабря 2022 года Байдена обвинили в оскорблении целой нации. Поводом стали слова, произнесенные им во время выступления перед ветеранами Вооружённых сил США.

Байден так приветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны: «Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?».

Среди американцев – много потомков выходцев из Ирландии. Они сочли слова Байдена оскорблением.

Заодно Байден запутался кого и как зовут. Он перепутал имена родственников своей супруги Джилл: Доминик Джакоппа не является отцом Джилл, это её дед.

Как сообщили журналисты, «ветераны слушали его речь с озадаченным молчанием».

10 ноября 2022 года Джо Байден на своем выступлении после промежуточных выборов в конгресс оговорился, «переименовав» Херсон в Эль-Фаллуджу.