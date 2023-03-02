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НовостиВ мире2 марта 2023 1:35

Читатели New York Post раскритиковали расистскую шутку Байдена

Своей шуткой Байден оскорбил белых американцев
Сергей ГАПЧУК
Читатели New York Post раскритиковали расистскую шутку Байдена

Читатели New York Post раскритиковали расистскую шутку Байдена

Фото: REUTERS

Читателей издания New York Post возмутила расистская шутка президента США Джо Байдена во время мероприятия в честь «месяца афроамериканской истории» в Белом доме.

«Может, я и белый парень, но не дурак», – заявил Байден гостям, преимущественно афроамериканцам, которые отреагировали на это высказывание одобрительными возгласами.

Bobby Horton заявил, что «извини, Джо. Ты по-прежнему дурак».

CRD D с возмущением отметил, что «один из самых странных и пугающих президентов, каких я видел за свою жизнь. Умственно отсталый имбецил. Страшно, когда такой человек у власти».

Ling McFing подчеркнул, что «какой стыд, какой урод! Представьте себе такое заявление: «Может, я и черный, но я не дурак».

Mickey33410 резюмировал, что «надеюсь, в ближайшем будущем какие-нибудь ступеньки покончат с этим клоуном».

Как писал сайт KP.RU, 18 декабря 2022 года Байдена обвинили в оскорблении целой нации. Поводом стали слова, произнесенные им во время выступления перед ветеранами Вооружённых сил США.

Байден так приветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны: «Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?».

Среди американцев – много потомков выходцев из Ирландии. Они сочли слова Байдена оскорблением.

Заодно Байден запутался кого и как зовут. Он перепутал имена родственников своей супруги Джилл: Доминик Джакоппа не является отцом Джилл, это её дед.

Как сообщили журналисты, «ветераны слушали его речь с озадаченным молчанием».

10 ноября 2022 года Джо Байден на своем выступлении после промежуточных выборов в конгресс оговорился, «переименовав» Херсон в Эль-Фаллуджу.