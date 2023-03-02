Российские десатники начали наступление на одном из участков в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Российские десантники на одном из участков фронта в ЛНР ведут наступательные действия, об этом рассказал РИА Новости командир бронегруппы.

«Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о ее уничтожении», - сказал командир с позывным «Двенадцатый».

Собеседник уточнил, что после прибытия на рубеж с помощью тепловизора удалось обнаружить группу противника численностью до 10 человек.

По словам военнослужащего, пехота идет в наступление, занимает рубежи противника и начинает окапываться для отражения атак.

Как писал сайт KP.RU, 22 февраля 2023 года офицеры сообщили, что российские десантники придвигаются вперед, ежедневно занимая новые позиции в Луганской Народной Республике.

Командир роты с позывным «Отвага» заявил, что одна из российских групп смогла закрепиться в 200 метрах от другой, после чего была поставлена задача соединить фланги. Украинские войска находились в 170 метрах.

«Работаем группами по два человека: один закапывается, второй его прикрывает, соответственно потом меняются. И так потихоньку закрепляемся на рубеже», - заявил командир парашютно-десантного батальона с позывным «Граф».