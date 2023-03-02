Постпред РФ Ульянов: Россия призвала МАГАТЭ к бдительности в связи с хранением Украиной вооружений на АЭС Фото: REUTERS

Москва призывает секретариат МАГАТЭ к бдительности в связи с информацией о хранении Киевом западных вооружений на территориях АЭС, об этом заявил в интервью ТАСС постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Естественно, мы продолжаем поддерживать контакты с руководством секретариата МАГАТЭ по этому вопросу и призываем его сохранять бдительность», - сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что с недавним размещением сотрудников МАГАТЭ на всех украинских АЭС возможности для эффективного мониторинга у агентства имеются.

Как писал сайт KP.RU, 23 января 2023 года директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим размещает западное вооружение и боеприпасы на территории украинских атомных электростанций (АЭС).

«Поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций», - уточнил Нарышкин.

По его словам, это касается дефицитных для ВСУ снарядов к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также ракет к зарубежным системам противовоздушной обороны (ПВО).