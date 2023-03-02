Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии зависит от силы Китая Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Если Китай будет сильным, будет сильной и будет развиваться и Белоруссия, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в Пекине.

«Мы вам желаем успехов. В этом наш прагматизм», - приводит агентство «Белта» слова Лукашенко.

Лукашенко отметил, что «вы идете своим путем, вы никому не мешаете и не реагируете на мелкие укусы, которые то слева, то справа направлены против КНР».

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, 1 марта 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Ли Чжаньшу, заявил, что Китай является сторонником многополярного мира, и такую же политику проводит и Белоруссия.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь всегда придерживалась принципа «одного Китая».

Он отметил, что Беларусь также выступала за мирное решение и была категорически против вмешательств иностранных государств во внутренние дела Китая.