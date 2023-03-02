Что произошло в ночь на 2 марта

СМИ: ВСУ теряют до двух рот за сутки в Артемовске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска теряют по одной - две роты за день, а город нужно оставить, об этом заявил командир ВСУ с позывным «Мадьяр», воюющий в Артемовске. «Бахмут уже стал каким-то идолом... Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то... нужно подготовить позиции и немного откатываться назад», - сказал военный.

Киев утратит контроль над новыми территориями, в случае продолжения конфликта с Москвой, об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«(Произошла - прим.) необратимая потеря Украиной 20% территории, эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится», - сказал офицер.

В Турции из-под завалов разрушенного здания живым и здоровым достали пса, который провел в изоляции 22 дня. Видео спасенного животного опубликовали экстренные службы Турции.

Вашингтон пытается заручиться поддержкой своих ближайших союзников в вопросе возможного введения санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России, об этом сообщил Reuters.

В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, об этом сообщил журнал «Военная мысль», издаваемый Минобороны РФ.

«В США возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России, так как она называется главным виновником утраты американского мирового господства», - отметили в статье.