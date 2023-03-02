В школе Дании дети украинских беженцев подвергли русскую учительницу травле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одной из школ города Хельсингер в Дании украинские беженцы устроили скандал из-за учительницы с русским происхождением. Об этом пишет телеканал TV2.

Как передает издание, конфликт начался еще в начале февраля 2023 года, когда учительница с русскими корнями впервые вела урок совместно с датской коллегой в так называемых приемных классах.

Отмечается, что в ходе урока двое украинских учеников продемонстрировали «оскорбительное поведение» в отношении «датско-русской» учительницы, а после уроков оба преподавателя отправились к руководству школы. Датский педагог вступилась за свою коллегу, отметив негодование в связи с поведением украинских школьников.

С украинскими учениками провели беседу, а родителям направили письмо, в котором говорили, что учитель подвергся травле, что должно прекратиться. Однако родители в ответ написали, что не желают, чтобы их детей обучал педагог русского происхождения. Одна из матерей заявила, что ее сын не вернется в школу, пока педагог не уволится.

Администрация школы отказалась менять назначенного педагога, а руководство заявило, что она прожила в Дании 30 лет, имеет датское гражданство, а также уже много лет преподает, поэтому ее компетенция не вызывает вопросов. Решение поддержал и мэр города, заявив, что не будут увольнять людей по национальному признаку.

Напомним, результаты опросов ранее показали, что почти половина жителей Польши признались, что опасаются притока украинских беженцев.