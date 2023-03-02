Минтранс предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство транспорта РФ разработало проект закона, в котором предлагает ограничить число заказов для водителей такси. В ведомстве просят запретить таксистам работать более 12 часов. Об этом пишут «Известия».

Министерство предлагает постановление «Об утверждении требований к периоду передачи заказа легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси», в котором говорится о необходимости меньше работать водителям.

Согласно предложенным правилам, после 12 часов работы таксисты не смогут взять новый заказ от агрегатора. Отмечается, что подобная мера сведет к минимуму риски происшествий, а также причинения вреда здоровью.

Водитель будет обязан сделать перерыв после начала смены не позже, чем через пять часов, в противном случае он более не сможет определенное время брать заказы. Число, а также продолжительность поездок, будет определять сам сотрудник.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что многие водители такси сотрудничают с несколькими агрегаторами, поэтому при окончании лимита у одного, они смогут начать работать с другим.

Напомним, в конце декабря прошлого года был утвержден закон, регулирующий работу такси. Он дает право самозанятым гражданам получать разрешения для работы в такси, но для этого существует ряд требований.