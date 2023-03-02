Захарова уверена, что Лавров и Блинкен не встретятся на G20

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не встретится с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном на полях министерского мероприятия "Большой двадцатки" (G20) в Индии. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в четверг, 2 марта 2023 года.

"Позиция США обозначена четко и давно, - аргументировала Захарова. - Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план".

Представитель российского внешнеполитического ведомства также задалась вопросом: Вашингтон отказывается от дипломатии из-за того, что не владеет ей, или потому, что разрушение "является логикой вообще внешней политики США"?

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что мир должен меняться, но РФ против выстраивания нового мира в интересах только одних США. Глава государства добавил, что Москва никогда не препятствует реформам, в том числе и в Организации объединенных наций (ООН). Однако РФ против того, чтобы они способствовали развитию только одного государства.

Напомним, Владимир Путин также сообщил о готовности России к испытаниям ядерного оружия в случае первого шага со стороны Соединенных Штатов. Российский лидер также поручил Министерству обороны РФ и госкорпорации "Росатом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия в случае подобных шагов со стороны Вашингтона.