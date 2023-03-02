Застройщик «ДОМ.РФ Девелопмент» получил разрешение на строительство первого корпуса жилого комплекса во Владивостоке

В первом корпусе нового жилого комплекса "ДОМ на Востоке" будет 172 квартиры и 94 машино-места. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ;

Федеральный застройщик полного цикла «ДОМ.РФ Девелопмент» получил разрешение на строительство первого корпуса ЖК «ДОМ на Востоке». Его возведут в районе бухты Патрокл во Владивостоке — на улице Басаргина. По проекту многоэтажка будет состоять из 172 квартир (общая площадь более 8000 «квадратов), а также 94 машино-мест. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на первое полугодие 2025 года.

«ДОМ.РФ Девелопмент» намерена освоить участок в 18 гектар. Вышеописанный корпус — первый в будущем ЖК. Всего он будет состоять из домов переменной высотности: от 5 до 17 этажей. В них разместят 6500 квартир общей площадью 512 тысяч квадратных метров. Проект будет реализован в десять очередей. В 2023 году застройщик намерен получить еще два разрешение на возведение двух корпусов на 400 квартир.

— Среди основных задач нашего застройщика — внедрение в регионах России современных стандартов жилищного строительства и отделки, в том числе «зеленых» технологий. Деятельность «ДОМ.РФ Девелопмент» должна задавать тон в новом строительстве по всей территории страны. Для этого у нас есть все необходимые компетенции и кадры, — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Он также добавил, что девелоперские проекты реализуют с применением механизма счетов эскроу, а также в рамках комплексного развития неиспользуемых федеральных территорий, с применением уже зарекомендовавших себя инструментов Института развития. Так проект реализуется с применением стандартов Минстроя России и ДОМ.РФ и соблюдением «зеленого» стандарта для многоквартирного жилья (ГОСТ Р 70346-2022).

Концепция благоустройства учитывает особенности рельефа местности. Территория разделена на тематические зоны, в которых появятся променад, велодорожки, оборудованные воркаут-зоны и места для отдыха. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

В корпусах ЖК «Дом на Востоке» будут представлены современные планировки: от функциональных студий до пятикомнатных квартир классического и евроформата (когда кухня совмещена с гостинной). Застройщик сдает объекты с предчистовой отделкой. До центра Владивостока от ЖК можно доехать за 20 минут, до острова Русский — за 12 минут.

ЖК проектировало московское бюро KAMEN Architects. На территории также запланировано размещение детских и спортивных площадок, магазинов, кафе, салонов красоты и прочих объектов инфраструктуры. Разработана концепция благоустройства: проектировщики задействовали особенности рельефа местности и поделили междворовые территории на тематические зоны. Там будет променад, велодорожки, воркаут-зоны и места для отдыха.