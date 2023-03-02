Российские штурмовики Су-25 атаковали колонну ВСУ на запорожском направлении Фото: REUTERS

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации атаковали колонну украинских воск на запорожском направлении. Кадры ракетной атаки представил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что разведчики 42-й дивизии Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации засекли передвижение техники и личного состава украинской армии, после чего передали информацию экипажам штурмовиков, которые в итоге нанесли ракетные удары по указанным целям. Воздушная атака была проведена при поддержке артиллерии.

Напомним, на прошлой неделе, 26 февраля, штурмовики ВКС России Су-25 сбросили фугасные авиабомбы ФАБ-500 на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые располагались в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщалось, Воздушно-космические силы РФ ударили по укрепрайону на стратегически важной для взятия города высоте