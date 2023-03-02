Марочко заявил о небоевых потерях украинских войск из-за использования некачественных снарядов

Марочко заявили о небоевых потерях украинских войск из-за использования некачественных снарядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что артиллерийские подразделения украинских войск несут небоевые потери из-за полукустарных, а также дефектных боеприпасов.

По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) передали боеприпасы к советским видам артиллерийских систем калибра 120, 122 и 152 мм, однако эти боеприпасы 2022 и 2023 годов выпуска произведены в зарубежных странах, имея иностранную маркировку.

«Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты», - приводит его ТАСС слова подполковника.

Марочко уточнил, что перед использованием подобных боеприпасы необходимо вручную перебирать, что в итоге отражается на эффективности, а также скорострельности. Как он отмтеил, уже зарегистрированы «небоевые потери из-за разрыва снаряда в канале ствола».

Напомним, накануне Марочко заявил, что украинские войска привлекают подростков к выполнению боевых задач.