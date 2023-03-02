Марочко сообщил о перестрелке в Артемовске между военными ВСУ с применением гранатометов

Подразделения ВСУ устроили перестрелку между собой на западной окраине Артемовска Фото: REUTERS

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку между своими подразделениями в районе детской больницы на западной окраине Артемовска, применяя гранатометы и огнестрельное оружие. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в четверг, 2 марта 2023 года.

"Следует отметить, что в данном районе нет российских войск и там находятся только украинские боевики и наемники", - уточнил Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, командир украинского подразделения, принимающего участие в боевых действиях в Артемовске, заявил, что ВСУ теряют на данном участке по одной - две роты за день, поэтому город нужно оставить.

Напомним, пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил журналистам, что командование ВСУ к текущему моменту не принимало решения об отступлении украинских военных из Артемовска, однако в дальнейшем этого исключать нельзя.