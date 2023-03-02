Мезенцев назвал целью Концепции информбезопасности Союзного государства защиту нацинтерсов РФ и Белоруссии

Дмитрий Мезенцев Фото: Павел МАРТИНЧИК

Концепция информационной безопасности Союзного государства (СГ) принята с целью защиты национальных интересов России и Белоруссии в условиях беспрецедентного санкционного давления на Москву и Минск. Об этом заявил Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Стратегической целью Концепции является совместная защита национальных интересов Беларуси и России в информационной сфере, с учетом современных вызовов и угроз, значительных изменений военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе и беспрецедентного санкционного давления на наши страны", - уточнил Мезенцев.

По его словам, документ призван создать дополнительную защиту для критически важной информационной инфраструктуры братских государств от деструктивного влияния недружественных стран.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, с учетом продолжающихся провокаций, в частности, со стороны Украины.

"Все требуемые меры поддержания готовности к любым вариантам приняты, - подчеркнул Лавров. - Мы будем полагаться на наше Союзное государство и его возможности".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин сообщил, что граждане России и Белоруссии обязательно почувствуют результаты интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

Путин отметил, что проведен целый ряд встреч на уровне властей государств, чтобы синхронизировать налоговое и таможенное законодательства. И это был длительный и нелегкий процесс. В дальнейшем все это будет реализовано, и граждане стран обязательно почувствуют положительный эффект, уверен российский лидер.