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НовостиНаука2 марта 2023 6:45

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и российским космонавтом стартовала во Флориде

Это шестой пилотируемый рейс Crew Dragon на МКС
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Falcon 9

Falcon 9

Фото: REUTERS

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с американским пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого в экипаже из четырех человек к Международной космической станции (МКС) направится российский космонавт Андрей Федяев. Прямую трансляцию ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт ракеты-носителя, который принадлежит компании SpaceX, состоялся в 8.34 мск в четверг, 2 марта. Это шестой пилотируемый рейс Crew Dragon на МКС. Стыковка корабля со станцией должна состояться 09.17 мск в пятницу, 3 марта.

На борту корабля кром находятся два астронавта NASA - командир Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Напомним, в минувшую среду, 22 февраля, NASA заявило о переносе запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, указав на необходимость завершить подготовку ракеты-носителя Falcon 9.