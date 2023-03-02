Жена Георгия Мартиросяна подтвердила, что актер попал в больницу Фото: Архив "КП"

Наталья Мамонова, жена заслуженного артиста России Георгия Мартиросяна, подтвердила, что муж был попал в больницу. Но, по ее словам, беспокойство это вызывать не должно, так как посещение медучреждения – ситуация плановая.

Звезда фильмов «Ворошиловский стрелок», «Ранетки», «Воронины» и многих других, проходит плановое обследование.

- Ничего он не госпитализирован, ничего с ним не происходит. Это плановая ситуация, - сказала Наталья Мамонова.

Она отметил, что совсем скоро муж будет дома, надо немного потерпеть.

- Три дня и все, и обратно. Не дождетесь, что называется, — ответила она «Газете.ru».

Ранее появились новости, что Георгий Мартиросян был госпитализирован в столичную клинику. 75-летнему артисту потребовалась помощь уролога из-за начавшегося воспалительного процесса.

Сам актер тоже отвечает на звонки. Он заверит, что слухи о его плохом самочувствии - лишняя паника. С его здоровьем все хорошо.

- Совершенно, абсолютно. Это, как говорится, ненужная паника, — заявил Мартиросян Пятому каналу.

Актер не стал уточнять, где именно он находится, при этом излишнее внимание к вопросу его явно не радует.

- Врут, конечно. Мне уже несколько звонков поступило с вопросами о госпитализации. У меня все хорошо, - сказал он "360".

Георгий Мартиросян известен ролями в таких кинопроектах, как «Ворошиловский стрелок», «Ранетки», «Воронины», «Кремлевские курсанты», «Кадетство». С 1998 года он играет в театре «Школа современной пьесы». В 2004 году он получил звание заслуженного артиса России, пишет газета "Известия".